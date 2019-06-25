Арсений ArsZeeqq Усов: тяжело, когда у тебя первая и последняя игра дня

Тренер команды Virtus.pro по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов прокомментировал поражение состава в матче с Team Liquid. Он пояснил, что большую роль сыграл длинный игровой день.



«Очень тяжело, когда у тебя первая и последняя игра дня. То, что происходило на первой карте: Кентавр с Виверной идут на руну, No[o]ne умирает на контр-пике в миде — этого не должно было произойти, если не играется первая игра в день и последняя. Будучи в сетке виннеров, мы тратим восемь часов на то, что должны быть постоянно сконцентрированы. Это очень тяжело.



Есть ощущение, что многие команды неподготовленные. Они щупают героев, щупают мету на самом турнире. Некоторые команды уже понимают, что хотят от игры. В отличие от других турниров, здесь их очень мало», — рассказал Усов в интервью журналистам VP.

Virtus.pro уступила Team Liquid в полуфинале верхней сетки турнира EPICENTER Major 2019 со счётом 1:2. VP упала в нижнюю сетку, а европейский коллектив стал первым участником финала виннеров.