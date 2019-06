Gambit Esports упала в нижнюю сетку EPICENTER Major 2019

Vici Gaming обыграла Gambit Esports в первом раунде верхней сетки плей-офф турнира EPICENTER Major 2019. Матч завершился со счётом 2:0.

Китайский коллектив прошёл в полуфинал виннеров. Следующим соперником команды станет победитель пары TNC Predator против Royal Never Give Up. Матч состоится 25 июня, начало — в 19:00 мск.



Gambit опустилась в нижнюю сетку. Киберспортсменам предстоит сразиться с Ninjas in Pyjamas. В отличие от первого раунда лузеров, команды сразятся в формате до двух побед (best-of-three). Встреча запланирована на 26 июня, начало — в 19:30 мск.



EPICENTER Major 2019 завершится 30 июня. Победитель получит $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов Dota Pro Circuit.