TNC Predator отобралась на турнир The International 2019 по Dota 2

TNC Predator обыграла Royal Never Give Up в четвертьфинале верхней сетки турнира EPICENTER Major 2019. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Команда прошла в полуфинал виннеров и гарантировала себе место в топ-6 турнира. TNC Predator получит как минимум 900 баллов Dota Pro Circuit и $ 60 тыс. Таким образом состав набрал не менее 1596 очков и обеспечил себе приглашение на The International 2019. В следующем раунде игроки сыграют с Vici Gaming. Встреча пройдёт сегодня, 25 июня, начало — в 20:00 мск.
RNG опустилась в нижнюю сетку, где киберспортсменам предстоит сразиться с победителем пары Alliance против Infamous.
EPICENTER Major 2019 станет заключительным турниром регулярного DPC-сезона по Dota 2. Он завершится 30 июня. Участники разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. рейтинговых баллов.
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