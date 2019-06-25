EG вылетела из турнира EPICENTER Major 2019
OG обыграла Evil Geniuses в первом этапе нижней сетки турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Матч закончился со счётом 2:0.
Европейская пятёрка прошла во второй раунд лузеров. Следующим соперником для киберспортсменов станет Team Secret. Команды встретятся 26 июня, начало — в 13:30 мск.
EG покинула соревнования. Игроки заняли 13–16-е место, заработав $ 10 тыс. и 75 баллов DPC.
EPICENTER Major 2019 завершится 30 июня. Победитель чемпионата получит главный приз в размере $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов Dota Pro Circuit.
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