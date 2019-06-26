В Dota 2 добавили анноунсер Dark Willow

Компания Valve выпустила очередное обновление Dota 2. Разработчики добавили в игру анноунсер от персонажа Dark Willow. Его получат все владельцы боевого пропуска The International 2019 после достижения 75-го уровня.

Теперь героиня будет озвучивать серии убийств, разрушение зданий и другие внутриматчевые события. Также студия исправила несколько внутриигровых ошибок.



Четверть от продаж боевого пропуска The International 2019 пополнит призовой фонд чемпионата. На момент написания новости сумма призовых достигла $ 19,6 млн.