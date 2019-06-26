Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Team Secret покинула чемпионат EPICENTER Major 2019

Team Secret покинула чемпионат EPICENTER Major 2019
Киберспорт / Dota 2 0

OG обыграла Team Secret во втором раунде нижней сетки турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.

Киберспортсмены прошли в следующий этап соревнований и вошли в топ-8 турнира. Игроки сразятся с PSG.LGD. Встреча состоится 28 июня, начало в 12:00 мск.

Team Secret покинула соревнования. Состав занял 9-12-е место, заработав $ 15 тыс. и 150 баллов DPC.

EPICENTER Major 2019 станет самым последним турниром регулярного соревновательного сезона Dota Pro Circuit. Он завершится 30 июня 2019 года. Победитель получит главный приз в размере $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов DPC.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент