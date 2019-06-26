Team Secret покинула чемпионат EPICENTER Major 2019
OG обыграла Team Secret во втором раунде нижней сетки турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.
Киберспортсмены прошли в следующий этап соревнований и вошли в топ-8 турнира. Игроки сразятся с PSG.LGD. Встреча состоится 28 июня, начало в 12:00 мск.
Team Secret покинула соревнования. Состав занял 9-12-е место, заработав $ 15 тыс. и 150 баллов DPC.
EPICENTER Major 2019 станет самым последним турниром регулярного соревновательного сезона Dota Pro Circuit. Он завершится 30 июня 2019 года. Победитель получит главный приз в размере $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов DPC.
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