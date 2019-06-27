Alliance сыграет c Gambit за слот на The International 2019

Gambit Esports обыграла Ninjas in Pyjamas во втором этапе нижней сетки турнира EPICENTER Major 2019. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Коллектив из СНГ прошёл в следующий раунд соревнований. Команде предстоит сразиться с Alliance. Матч пройдёт 28 июня, начало — в 15:00 мск. Победитель получит последний прямой инвайт на The International 2019.



NiP заняла 9–12-е место на чемпионате. Киберспортсмены получили $ 15 тыс. и 150 баллов DPC.



EPICENTER Major 2019 завершится 30 июня. Победитель получит главный приз — $ 350 тыс., а также 4,95 тыс рейтинговых очков.