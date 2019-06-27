Valve запустила в продажу комплект со 120 уровнями боевого пропуска
Компания Valve начала продажу комплекта Battle Level Bundle для владельцев боевого пропуска. В него входят 120 уровней компендиума, девять сокровищниц первого уровня, шесть — второго и три — третьего. Стоимость составляет 1950 рублей.
Акция доступна до 1 июля 2019 года. Набор можно приобрести всего 1 раз. По словам Valve экономия при его покупке составит 75%.
Напомним, что четверть доходов от продаж боевого пропуска и соответствующей продукции отправится в призовой фонд чемпионата The International 2019. На момент написания новости он достиг отметки в $ 19,67 млн.
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