Призовой фонд The International 2019 превысил $ 21 млн
Сумма призовых турнира The International 2019 по Dota 2 превысила $ 21,5 млн. Это приблизительно на $ 4,4 млн больше, чем за аналогичный срок у The International 2018.
Достичь столь стремительного роста удалось благодаря запуску специального комплекта Battle Level Bundle. С ним игроки могут приобрести 120 уровней боевого пропуска и 18 дополнительных сокровищниц. Их стоимость составляет 1950 рублей.
Чемпионат The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). Это третий раз, когда соревнования проводятся за пределами США. Турнир посетят 18 команд, которые сразятся за титул чемпиона.
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