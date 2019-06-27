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ALOHADANCE и NS собрали микс для участия в отборочных TI9

ALOHADANCE и NS собрали микс для участия в отборочных TI9
Киберспорт / Dota 2 0

Илья ALOHADANCE Коробкин и Ярослав NS Кузнецов собрали состав для участия в открытых квалификациях турнира The International 2019. Вместе с ними сыграют Александр DkPhobos Кучеря, Евгений Chuvash Макаров и Кирилл Sunlight Качинский.

Открытый отборочный этап начнётся 3 июля. С 8-го числа начнутся закрытые квалификации. По их результатам на турнир пройдут по одному участнику из каждого региона.

The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). На момент написания новости призовой фонд соревнований составляет около $ 21,5 млн. В прошлом году сумма призовых составила $ 25,5 млн.

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