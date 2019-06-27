ALOHADANCE и NS собрали микс для участия в отборочных TI9
Илья ALOHADANCE Коробкин и Ярослав NS Кузнецов собрали состав для участия в открытых квалификациях турнира The International 2019. Вместе с ними сыграют Александр DkPhobos Кучеря, Евгений Chuvash Макаров и Кирилл Sunlight Качинский.
Открытый отборочный этап начнётся 3 июля. С 8-го числа начнутся закрытые квалификации. По их результатам на турнир пройдут по одному участнику из каждого региона.
The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). На момент написания новости призовой фонд соревнований составляет около $ 21,5 млн. В прошлом году сумма призовых составила $ 25,5 млн.
- 27 июня 2019
-
15:02
-
14:13
-
13:28
-
01:43
-
00:08
- 26 июня 2019
-
19:50
-
19:10
-
17:05
-
15:41
-
15:12
-
13:48
- 25 июня 2019
-
21:44
-
21:29
-
20:10
-
17:41
-
17:21
-
16:31
-
13:07
-
11:12
-
00:11
- 24 июня 2019
-
17:17
-
15:39
-
13:24
- 23 июня 2019
-
21:52
-
21:32
-
20:21
-
19:06
-
18:44
-
17:48
-
15:38
-
12:21
- 22 июня 2019
-
22:44
-
20:16
-
19:29
-
19:10
Партнерский контент