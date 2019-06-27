ALOHADANCE и NS собрали микс для участия в отборочных TI9

Илья ALOHADANCE Коробкин и Ярослав NS Кузнецов собрали состав для участия в открытых квалификациях турнира The International 2019. Вместе с ними сыграют Александр DkPhobos Кучеря, Евгений Chuvash Макаров и Кирилл Sunlight Качинский.



Открытый отборочный этап начнётся 3 июля. С 8-го числа начнутся закрытые квалификации. По их результатам на турнир пройдут по одному участнику из каждого региона.



The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). На момент написания новости призовой фонд соревнований составляет около $ 21,5 млн. В прошлом году сумма призовых составила $ 25,5 млн.