Сонг Heen Го Ли: присутствие MATUMBAMAN в Team Liquid ограничивало драфт команды

Тренер команды TNC Predator и бывший наставник Team Liquid по Dota 2 Сонг Heen Го Ли прокомментировал замену Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена на Аливи w33 Омара. Он заявил, что команде пришлось пойти на это, чтобы избавиться от ограничений в драфте.



«Я уверен, что Liquid очень уважает MATUMBAMAN как игрока. Но в команде поняли, что они не смогут и дальше скрывать слабости, которые были в этом составе. Они по-прежнему могли выигрывать какие-то турниры, но решили наконец признать наличие проблем.



У Liquid был уникальный плейстайл — MATUMBAMAN и Miracle- постоянно менялись позициями, но это накладывало определенные ограничения на процесс драфта. Когда один игрок решал, что он будет играть на миде, а его партнер — на керри, то выбор героев сразу становился ограниченным. В какой-то момент соперники научились использовать это», — рассказал Heen в интервью Cybersport.ru.



Также он отметил, что ожидал замены после The International 2019. По его мнению у состава были хорошие шансы выиграть TI9.



Сонг Heen Го Ли был тренером Team Liquid c 2016 по 2018 год. Вместе с ним киберспортсмены выиграли EPICENTER 2017, The International 2017, China Dota 2 Supermajor и ряд других соревнований.



С апреля 2019 года он стал тренером TNC Predator, которая вошла в топ-6 EPICENTER Major 2019. В четвёртом раунде лузеров команда сыграет на вылет с победителем пары PSG.LGD против OG. Матч пройдёт 29 июня, начало в 12:00 мск.