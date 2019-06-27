Infamous лишилась состава по Dota 2
Игроки команды Infamous по Dota 2 покинули организацию. Соответствующее заявление в «Твиттере» опубликовал Доминик Black^ Рейтмайер. Он заявил, что все игроки решили играть отдельно.
Киберспортсмен заявил, что ищет новый состав и готов играть на позиции мидера и керри. Рейтмайер подчеркнул, что распад коллектива стал для него неожиданностью.
В текущем составе Infamous заняла 13–16-е место на EPICENTER Major 2019. Игроки не смогли выиграть ни одной карты и уступили в нижней сетке Alliance со счётом 0:1.
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