Infamous лишилась состава по Dota 2

Игроки команды Infamous по Dota 2 покинули организацию. Соответствующее заявление в «Твиттере» опубликовал Доминик Black^ Рейтмайер. Он заявил, что все игроки решили играть отдельно.

Киберспортсмен заявил, что ищет новый состав и готов играть на позиции мидера и керри. Рейтмайер подчеркнул, что распад коллектива стал для него неожиданностью.



В текущем составе Infamous заняла 13–16-е место на EPICENTER Major 2019. Игроки не смогли выиграть ни одной карты и уступили в нижней сетке Alliance со счётом 0:1.