Йохан N0tail Сундштейн: я пошёл на поправку после нескольких дней антибиотиков

Игрок команды OG по Dota 2 Йохан N0tail Сундштейн раскрыл детали своей болезни. Киберспортсмен уже идёт на поправку и постарается выступить на EPICENTER Major 2019 в следующем матче после PSG.LGD.



«Прошедшая неделя была адом, но я пишу это здесь, чтобы поблагодарить за ту любовь и поддержку, которую вы подарили мне. Я буду в порядке.



Когда я заболел, у меня были симптомы норовируса. Об этом мне сказали первые несколько врачей, с которым я общался. Рвота не прекращалась, поэтому я почти не ел и не пил около шести дней. Врачи не могли выяснить причину и провели все процедуры, включая КТ желудка, рентген и остальное. Таким образом мы исключили физические причины болезни.



После нескольких дней антибиотиков я начал чувствовать себя нормально. Последней теорией стало то, что у меня завелись какие-то бактерии, которые находились в кишечнике и паразитировали.



Я надеюсь появиться на сцене уже в следующем матче после встречи с PSG.LGD, но мне надо быть аккуратным, поэтому не могу ничего обещать», — написал Сундштейн.



Команда OG сыграла все матчи EPICENTER Major 2019 без участия Йохана N0tail Сундштейна. В первые дни пребывания игрок заболел и не смог выступить на соревнованиях. Его заменил тренер состава Титуан Sockshka Мерло. Вместе с ним команда добралась до третьего раунда лузеров, где сыграет с PSG.LGD. Матч пройдёт 28 июня, начало в 12:00 мск.