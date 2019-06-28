Team Liquid и Marvel объявили о партнёрстве
Киберспортивная организация Team Liquid заключила партнёрское соглашение с компанией Marvel. Команда переработала соответствующим образом форму игроков и выпустила несколько тематических маек в стиле Железного человека, Капитана Америки и Мстителей.
Футболки в стиле супергероев можно приобрести в магазине Team Liquid по цене $ 84. Также можно купить майку с раздвоенным логотипом Marvel/Team Liquid за $ 32.
Майка в стиле Капитан Америки
Майка в стиле Мстителей
Майка в стиле Железного человека
Майка с логотипами Marver/Team Liquid
Team Liquid — североамериканская киберспортивная организация, основанная в 2000 году. В настоящее время за неё выступают составы по League of Legends, Hearthstone, Dota 2, CS:GO и другим дисциплинам.
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