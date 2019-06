Ду DuBu Ёнг Ким присоединился к основному составу Fnatic по Dota 2

Команда Fnatic объявила об изменениях в составе по Dota 2. Организацию покинул Пио MP Ной. Его место занял тренер команды Ду DuBu Ёнг Ким. Также менеджмент провёл ротацию ролей, согласно которой роль керри досталась Ануча Jabz Джиравонг, а DuBu станет саппортом пятой позиции.



«Вместе с MP у Fnatic был один из лучших сезонов, и мы бесконечно обязаны ему за проделанную работу. Тем не менее проявились проблемы нашего стиля, и мы чувствуем, что нам необходимы изменения в синергии наших ключевых игроков», — прокомментировал изменения менеджер Fnatic по Dota 2 Эрик Хор.



Пио MP Ной играл за Fnatic с сентября 2018 года. Вместе с ним команда заняла 7-8-е место на The Kuala Lumpur Major, 5-6-е на The Chongqing Major и третье на DreamLeague Season 11. Благодаря этому состав отобрался на The International 2019, заработав 2800 рейтинговых баллов.