OG уступила PSG.LGD на EPICENTER Major 2019
PSG.LGD обыграла OG в третьем раунде нижней сетки плей-офф турнира EPICENTER Major 2019. Матч завершился со счётом 2:0.
Европейский коллектив покинул соревнования. Киберспортсмены заняли 7-8-е место, заработав $ 40 тыс. и 450 очков Dota Pro Circuit.
Китайская пятёрка продолжит выступление на соревнованиях. Команда вошла в топ-6 турнира. В следующей стадии игроки сразятся с TNC Predator. Встреча пройдёт завтра, 29 июня, начало — в 12:00 мск.
EPICENTER Major 2019 станет заключительным турниром регулярного сезона Dota Pro Circuit. Он завершится 30 июня. Победитель получит $ 350 тыс. и 4,95 тыс. рейтинговых баллов.
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