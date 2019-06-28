OG уступила PSG.LGD на EPICENTER Major 2019

PSG.LGD обыграла OG в третьем раунде нижней сетки плей-офф турнира EPICENTER Major 2019. Матч завершился со счётом 2:0.

Европейский коллектив покинул соревнования. Киберспортсмены заняли 7-8-е место, заработав $ 40 тыс. и 450 очков Dota Pro Circuit.



Китайская пятёрка продолжит выступление на соревнованиях. Команда вошла в топ-6 турнира. В следующей стадии игроки сразятся с TNC Predator. Встреча пройдёт завтра, 29 июня, начало — в 12:00 мск.



EPICENTER Major 2019 станет заключительным турниром регулярного сезона Dota Pro Circuit. Он завершится 30 июня. Победитель получит $ 350 тыс. и 4,95 тыс. рейтинговых баллов.