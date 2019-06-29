Valve разрешила повторную покупку набора Battle Level Bundle в Dota 2

Компания Valve официально разрешила пользователям Dota 2 покупку Battle Level Bundle во второй раз. Об этом разработчики сообщили на сайте игры. Причиной стала большая популярность комплекта.



Студия отметила, что многие игроки воспользовались багом для его повторной покупки. Поэтому компания решила дать возможность повторной покупки всем пользователям. Акция продлится до конца продаж набора.



Battle Level Bundle — это специальный комплект для владельцев боевого пропуска The International 2019. В него входит 18 дополнительных сокровищниц и 120 бонусных уровней. Согласно заявлению Valve, экономия при его покупке составляет 75%.