Призовой фонд The International 2019 превысил $ 24 млн

Сумма призовых чемпионата The International 2019 по Dota 2 пересекла отметку в $ 24 млн. Этого удалось достичь благодаря продажам боевого пропуска и соответствующей цифровой продукции.
За последние два дня призовой фонд вырос на $ 4,3 млн. Это случилось благодаря продажам комплекта Battle Level Bundle. Его можно приобрести в игровом магазине Dota 2 за 1950 рублей. В его состав вошли 18 дополнительных сокровищниц и 120 уровней боевого пропуска.
Напомним, что этим утром Valve разрешила всем игрокам приобрести вышеупомянутый набор второй раз. Акция действует до 1 июля. Ранее его можно было купить повторно только при помощи бага.
The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). На турнире выступят 18 команд, из которых 12 получили прямые приглашения. Оставшиеся шесть слотов получат победители региональных квалификаций.
- 29 июня 2019
-
13:53
-
11:43
- 28 июня 2019
-
23:27
-
18:05
-
16:19
-
15:08
-
14:24
-
13:19
-
12:25
-
11:26
- 27 июня 2019
-
22:52
-
20:42
-
17:59
-
15:02
-
14:13
-
13:28
-
01:43
-
00:08
- 26 июня 2019
-
19:50
-
19:10
-
17:05
-
15:41
-
15:12
-
13:48
- 25 июня 2019
-
21:44
-
21:29
-
20:10
-
17:41
-
17:21
-
16:31
-
13:07
-
11:12
-
00:11
- 24 июня 2019
-
17:17
-
15:39