Призовой фонд The International 2019 превысил $ 24 млн

Сумма призовых чемпионата The International 2019 по Dota 2 пересекла отметку в $ 24 млн. Этого удалось достичь благодаря продажам боевого пропуска и соответствующей цифровой продукции.

За последние два дня призовой фонд вырос на $ 4,3 млн. Это случилось благодаря продажам комплекта Battle Level Bundle. Его можно приобрести в игровом магазине Dota 2 за 1950 рублей. В его состав вошли 18 дополнительных сокровищниц и 120 уровней боевого пропуска.



Напомним, что этим утром Valve разрешила всем игрокам приобрести вышеупомянутый набор второй раз. Акция действует до 1 июля. Ранее его можно было купить повторно только при помощи бага.



The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). На турнире выступят 18 команд, из которых 12 получили прямые приглашения. Оставшиеся шесть слотов получат победители региональных квалификаций.