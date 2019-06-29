PSG.LGD заняла 5-6-е место на EPICENTER Major 2019
TNC Predator обыграла PSG.LGD в рамках нижней сетки турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Филиппинский коллектив прошёл в следующий этап соревнований. Игрокам предстоит сразиться с победителем пары Virtus.pro против Aliiance. Встреча пройдёт 29 июня, начало в 18:00 мск.
PSG.LGD заняла 5-6-е место на турнире. Игроки заработали $ 60 тыс. и 900 рейтинговых баллов.
EPICENTER Major 2019 — это заключительный мэйджор соревновательного сезона Dota Pro Circuit 2018/19. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 15 тыс. рейтинговых баллов.
- 29 июня 2019
-
15:53
-
15:44
-
15:16
-
13:53
-
11:43
- 28 июня 2019
-
23:27
-
18:05
-
16:19
-
15:08
-
14:24
-
13:19
-
12:25
-
11:26
- 27 июня 2019
-
22:52
-
20:42
-
17:59
-
15:02
-
14:13
-
13:28
-
01:43
-
00:08
- 26 июня 2019
-
19:50
-
19:10
-
17:05
-
15:41
-
15:12
-
13:48
- 25 июня 2019
-
21:44
-
21:29
-
20:10
-
17:41
-
17:21
-
16:31
-
13:07
-
11:12
Партнерский контент