PSG.LGD заняла 5-6-е место на EPICENTER Major 2019

TNC Predator обыграла PSG.LGD в рамках нижней сетки турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Филиппинский коллектив прошёл в следующий этап соревнований. Игрокам предстоит сразиться с победителем пары Virtus.pro против Aliiance. Встреча пройдёт 29 июня, начало в 18:00 мск.



PSG.LGD заняла 5-6-е место на турнире. Игроки заработали $ 60 тыс. и 900 рейтинговых баллов.



EPICENTER Major 2019 — это заключительный мэйджор соревновательного сезона Dota Pro Circuit 2018/19. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 15 тыс. рейтинговых баллов.