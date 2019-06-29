Посетитель EPICENTER Major 2019 сделал девушке предложение на сцене
Один из посетителей турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2 сделал предложение девушке на сцене чемпионата. Девушка согласилась выйти замуж за него.
Это не первый случай, когда поклонник Dota 2 делает предложение на сцене крупного турнира. Аналогичный случай произошёл на The International 2018. Тогда ведущий соревнований Джейк SirActionSlacks шутливо предложил пожениться в случае, если OG выиграет титул. Европейский коллектив стал чемпионом TI8.
EPICENTER Major 2019 проходит в Москве, на стадионе «ЦСКА Арена». Он завершится 30 июня. Победитель получит $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов Dota Pro Circuit.
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