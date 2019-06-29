Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Посетитель EPICENTER Major 2019 сделал девушке предложение на сцене

Посетитель EPICENTER Major 2019 сделал девушке предложение на сцене
Киберспорт / Dota 2 0

Один из посетителей турнира EPICENTER Major 2019 по Dota 2 сделал предложение девушке на сцене чемпионата. Девушка согласилась выйти замуж за него.

Это не первый случай, когда поклонник Dota 2 делает предложение на сцене крупного турнира. Аналогичный случай произошёл на The International 2018. Тогда ведущий соревнований Джейк SirActionSlacks шутливо предложил пожениться в случае, если OG выиграет титул. Европейский коллектив стал чемпионом TI8.

EPICENTER Major 2019 проходит в Москве, на стадионе «ЦСКА Арена». Он завершится 30 июня. Победитель получит $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов Dota Pro Circuit.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент