VP сыграет в финале лузеров EPICENTER Major 2019

Virtus.pro обыграла TNC Predator в пятом раунде лузеров чемпионата EPICENTER Major 2019. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Команда вошла в топ-3 турнира. Следующим соперником для игроков станет Team Liquid. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 12:30 мск. Победитель отправится в гранд-финал, чтобы побороться за титул чемпиона с Vici Gaming.



TNC Predator заняла четвёртое место, получив $ 80 тыс. и 1350 рейтинговых очков. Это лучший результат коллектива в текущем соревновательном сезоне.



Финальные матчи EPICENTER Major 2019 пройдут 30 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.