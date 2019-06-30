Алексей Solo Березин: я требовал от Valve не наказаний, а последовательности

Капитан команды Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин прокомментировал итоги общения с Valve по скандалу вокруг Себастьяна Ceb Дебса. Он заявил, что понял позицию студии, после того как ему объяснили её.



«У меня, в принципе, не было такой позиции ни в одном из моих заявлений. Я не требовал наказания в каком-то виде, я требовал последовательности от Valve в действиях, потому что в случае с Kuku Valve вмешалась в вопрос, а в случае с MinD_ContRoL и Ceb — нет. Не знаю, меня не ставили в известность, применит Valve какие-то санкции или нет. Что касается вопроса о своде правил и вообще о каких-то более последовательных действиях Valve, да, действительно, мы поговорили, и они объяснили мне свою позицию, я ее понял.



Конкретнее не могу, потому что это приватная переписка с представителем компании. Мне кажется, будет не очень красиво с моей стороны. Но в целом посыл все тот же: насчет свода правил и принятия санкций они хотят сотрудничать с командами, организациями и юридическими лицами, а не с игроками», — сказал Березин.



Скандал с участием Себастьяна Ceb Дебса случился в преддверии EPICENTER Major 2019. В одном из публичных матчей французский киберспортсмен начал ругаться с игроком, назвал его собакой и русской шлюхой. После этого игрок многократно извинился, отмечая, что не должен был поддаваться эмоциями и выражаться подобным образом. За это организация оштрафовала игрока на сумму в размере месячной зарплаты. Также игрок пожертвует весь свой доход с EPICENTER Major 2019 на благотворительность.