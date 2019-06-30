Vici Gaming выиграла EPICENTER Major 2019

Vici Gaming обыграла Team Liquid в финале турнира EPICENTER Major 2019. Матч закончился со счётом 3:2.



Китайская пятёрка завоевала титул чемпиона. Игроки получили $ 350 тыс. и 4,95 тыс. рейтинговых баллов.



Team Liquid стала серебряным призёром, заработав $ 170 тыс. и 3 тыс. очков.



EPICENTER Major 2019 стал последним турниром регулярного соревновательного сезона. Он прошёл с 22 по 30 июня в Москве. Призовой фонд чемпионата составил $ 1 млн и 15 тыс. очков.