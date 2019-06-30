Vici Gaming выиграла EPICENTER Major 2019
Vici Gaming обыграла Team Liquid в финале турнира EPICENTER Major 2019. Матч закончился со счётом 3:2.
Китайская пятёрка завоевала титул чемпиона. Игроки получили $ 350 тыс. и 4,95 тыс. рейтинговых баллов.
Team Liquid стала серебряным призёром, заработав $ 170 тыс. и 3 тыс. очков.
EPICENTER Major 2019 стал последним турниром регулярного соревновательного сезона. Он прошёл с 22 по 30 июня в Москве. Призовой фонд чемпионата составил $ 1 млн и 15 тыс. очков.
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