Призовой фонд The International 9 превзошёл показатели прошлогоднего турнира

Призовой фонд TI9 преодолел отметку в $ 25 532 177, на которой остановился турнир в прошлом году. Из этой суммы около 24 миллионов было собрано владельцами Боевых пропусков, которые получат по 10 уровней.



Следующей целью для игроков является $ 30 млн. В случае достижения этой отметки призовой фонд The International 9 станет крупнейшим в истории киберспорта: сейчас же на это звание претендует предстоящий Fortnite World Cup 2019, на котором будет разыграно как раз 30 миллионов.



The International 9 пройдёт с 20 по 25 августа в Шанхае.