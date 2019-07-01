BLAST: мы не боимся проводить турнир в России

Исполнительный продюсер организации BLAST Джорди Роиг, под эгидой которой пройдёт турнир BLAST Pro Series в Москве, ответил на вопрос о целесообразности организации турниров по CS:GO в России в рамках AMA.



«Всегда есть риски при организации соревнования в новой стране. Однако мы не боимся проводить турнир в России. В вашей стране много фанатов CS:GO, и вместе с такими партнёрами, как Winstrike, мы уверены, что организуем потрясающий турнир», — написал Роиг на Reddit.



BLAST Pro Series: Moscow пройдёт с 13 по 14 сентября на ВТБ Арене. Приглашения на турнир уже получили Natus Vincere, Ninjas in Pijamas и ENCE.