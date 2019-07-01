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Blizzard анонсировала новое дополнение для Hearthstone

Blizzard анонсировала новое дополнение для Hearthstone
Киберспорт / Hearthstone 0

Blizzard представила дополнение для Hearthstone — «Спасители Ульдума». Оно продолжит историю другого дополнения — «Возмездия теней».

«Спасители Ульдума» добавят в игру ещё 135 новых карт, новые механики и особенности. Релиз дополнения состоится 6 августа.

Видео можно посмотреть на канале Hearthstone Россия в YouTube.

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