Легендарные игроки Alliance выступят на открытых квалификациях к International
Два игрока «золотого» состава Alliance, Хенрик AdmiralBulldog Анберг и Йоакимм Akke Актерал, собрали состав для открытых квалификаций на The International 9. Вместе с ними в команде сыграют Жан Gorgc Стафановски и Михай canceL^^ Антонио. Пятый игрок пока неизвестен.
Akke и Bulldog покинули состав Alliance в 2016 году. Вместе они выиграли The International 3. После ухода из Alliance игроки участвовали в различных миксах, но успехов не добивались.
Первая европейская открытая квалификация пройдёт 3-4 июля. Три лучшие команды пройдут в закрытые отборочные.
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