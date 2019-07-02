Легендарные игроки Alliance выступят на открытых квалификациях к International

Два игрока «золотого» состава Alliance, Хенрик AdmiralBulldog Анберг и Йоакимм Akke Актерал, собрали состав для открытых квалификаций на The International 9. Вместе с ними в команде сыграют Жан Gorgc Стафановски и Михай canceL^^ Антонио. Пятый игрок пока неизвестен.



Akke и Bulldog покинули состав Alliance в 2016 году. Вместе они выиграли The International 3. После ухода из Alliance игроки участвовали в различных миксах, но успехов не добивались.



Первая европейская открытая квалификация пройдёт 3-4 июля. Три лучшие команды пройдут в закрытые отборочные.