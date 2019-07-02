ESL разыграет $ 1 млн на турнире по мобильной игре Clash of Clans
Представители ESL сообщили, что Clash of Clans World Championship, квалификации к которому начались уже весной, пройдёт в октябре на арене в Гамбурге в рамках турнира ESL One перед турниром по Dota 2.
Восемь команд разыграют между собой призовой фонд в $ 1 млн. Это станет первым турниром подобного масштаба по данной мобильной игре.
«Мобильный киберспорт уже не просто является трендом, он задаёт направление развития индустрии», — приводит слова вице-президента ESL Ульриха Шульце Esports Insider.
Основным событием ESL One станет турнир по Dota 2, на котором, впрочем, будет разыграно в три раза меньше — $ 300 тыс. Также параллельно пройдёт и первый LAN-турнир по новой игре от Valve — Dota Underlords.
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