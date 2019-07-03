В Dota Underlords появится бета Боевого пропуска

Valve намерена выпустить бета-версию Боевого пропуска своей новой игры Dota Underlords на следующей неделе.



«Эта бета-версия позволит нам получит обратную связь от игроков и понять, какой контент нам включать в первый сезон Боевого пропуска», — заявили разработчики на странице проекта в Steam.



Помимо этого было анонсировано обновление, которое выйдет завтра, 4 июля. Оно добавит в игру новые предметы и переработанные юниты, а также внедрит в игру глобальную статистику.



Dota Underlords вышла в ранний доступ в июне 2019 года. Игра доступна как пользователям Steam, так и игрокам на мобильных платформах.