В Dota Underlords появится бета Боевого пропуска
Valve намерена выпустить бета-версию Боевого пропуска своей новой игры Dota Underlords на следующей неделе.
«Эта бета-версия позволит нам получит обратную связь от игроков и понять, какой контент нам включать в первый сезон Боевого пропуска», — заявили разработчики на странице проекта в Steam.
Помимо этого было анонсировано обновление, которое выйдет завтра, 4 июля. Оно добавит в игру новые предметы и переработанные юниты, а также внедрит в игру глобальную статистику.
Dota Underlords вышла в ранний доступ в июне 2019 года. Игра доступна как пользователям Steam, так и игрокам на мобильных платформах.
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