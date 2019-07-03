Матчи EPICENTER Major собрали более 45 млн просмотров
Трансляции игр EPICENTER Major собрали 45 795 555 просмотров. Московский турнир стал самым просматриваемым среди всех турниров этого DPC-сезона.
В сумме за играми квалификации и основной части турнира наблюдало более 15 млн уникальных пользователей, более половину которых составила русскоязычная аудитория. Пик числа зрителей пришёлся на гранд-финал. За матчем между Vici Gaming и Team Liquid наблюдало 544 400 пользователей.
В эти цифры не входила китайская аудитория, стримы для которой велись на местных площадках. Всего же игры EPICENTER Major транслировались на 21 языке.
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