NAVI обыграли FURIA eSports на ESL One Cologne

Natus Vincere обыграли бразильский состав FURIA eSports со счётом 2:0 в своём третьем матче группового этапа на ESL One Cologne.



СНГ-коллектив выиграл первую карту со счётом 16:12 на Nuke и 16:14 на Overpass.



В матче за выход из группы NAVI сыграют завтра, 4 июля, c командой mousesports. Коллективы уже встречались на этом турнире, и в первом поединке NAVI оказались сильнее.



В плей-офф ESL One Cologne выйдут шесть лучших команд группового этапа. Участие в нём себе уже обеспечили Team Liquid, NRG, Astralis и Ninjas In Pyjamas.