Команду Amazed дисквалифицировали с отборочных на The International за читы

Организаторы открытых СНГ-квалификаций на The International подтвердили использование читов игроками команды Amazed и дисквалифицировали состав.



Amazed должны были сыграть в матче 1/8 финала с PRIES. Теперь их место займёт вылетевший в предыдущем раунде состав MIG.



До этого также стало известно о дисквалификации с европейских отборочных команды FastasWind. СНГ-коллектив нарушил правила квалификации, выступил не в своём регионе. До этого FastasWind успели выбить из турнира состав Хенрика AdmiralBulldog Анберга и Йоахимма Akke Актерала.