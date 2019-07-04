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Команду Amazed дисквалифицировали с отборочных на The International за читы

Команду Amazed дисквалифицировали с отборочных на The International за читы
Киберспорт 0

Организаторы открытых СНГ-квалификаций на The International подтвердили использование читов игроками команды Amazed и дисквалифицировали состав.

Amazed должны были сыграть в матче 1/8 финала с PRIES. Теперь их место займёт вылетевший в предыдущем раунде состав MIG.

До этого также стало известно о дисквалификации с европейских отборочных команды FastasWind. СНГ-коллектив нарушил правила квалификации, выступил не в своём регионе. До этого FastasWind успели выбить из турнира состав Хенрика AdmiralBulldog Анберга и Йоахимма Akke Актерала.

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