NAVI вышли в плей-офф ESL One Cologne

Natus Vincere в решающем матче группового этапа обыграли mousesports со счётом 2:1 и вышли в плей-офф ESL One Cologne.



NAVI выиграли на Inferno 22:19, уступили на Dust_2 8:16 и одержали решающую победу со счётом 16:9 на карте Train, на которой уже обыгрывали mousesports в первом матче группового этапа.



В четвертьфинале СНГ-коллектив сыграет с проигравшим в матче между Astralis и Ninjas In Pyjamas. Natus Vincere являются действующими чемпионами ESL One Cologne.