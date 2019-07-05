WePlay проведёт турнир по Dota Underlords с призовым фондом в $ 15 тыс.
Студия WePlay проведёт первый в СНГ крупный турнир по игре Dota Underlords. Призовой фонд составит $ 15 тыс.
Открытые квалификации пройдут с 27 по 28 июля, основной же турнир состоится 1- 4 августа.
Для Dota Underlords сегодня, 5 июля, был выпущен патч, добавляющий таблицу лидеров. Первый крупный LAN-турнир по игре состоится в октябре. Его проведёт ESL.
Dota Underlords вышла в ранний доступ в июне 2019 года. Игра доступна на ПК, а также на Android и iOS.
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