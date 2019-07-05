Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

WePlay проведёт турнир по Dota Underlords с призовым фондом в $ 15 тыс.

WePlay проведёт турнир по Dota Underlords с призовым фондом в $ 15 тыс.
Киберспорт 0

Студия WePlay проведёт первый в СНГ крупный турнир по игре Dota Underlords. Призовой фонд составит $ 15 тыс.

Открытые квалификации пройдут с 27 по 28 июля, основной же турнир состоится 1- 4 августа.

Для Dota Underlords сегодня, 5 июля, был выпущен патч, добавляющий таблицу лидеров. Первый крупный LAN-турнир по игре состоится в октябре. Его проведёт ESL.

Dota Underlords вышла в ранний доступ в июне 2019 года. Игра доступна на ПК, а также на Android и iOS.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент