Команда NS и AdmiralBulldog вылетела из открытых квалификаций The International

Команда Team Pepeg, в состав которой вошли Ярослав NS Кузнецов и Хенрик AdmiralBulldog Анберг, уступила TvTitten и вылетела с европейских открытых квалификаций.



В Team Pepeg также играли чемпион The International 3 Джонатан Loda Берг, Доминик Black^ Рейтмайер и Кирилл Sunlight Качинский.



Для трёх игроков состава эта попытка отобраться на The International стала второй: NS и Sunlight в составе КБУ вчера остановились на стадии четвертьфинала открытых СНГ-квалификаций, а AdmiralBulldog вместе со своей командой вылетел в 1/16 финала первых европейских отборочных.