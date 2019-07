Определился состав китайских отборочных на The International 2019

Завершилась вторая открытая китайская квалификация The International. По её результатам в следующий раунд вышли Team Serenity и Newbee.



В закрытой квалификации они присоединятся к получившим приглашения EHOME, Royal Never Give Up, Team Aster и Team Sirius, а также победителям первых открытых отборочных Invictus Gaming и CDEC Gaming.



Китайская закрытая квалификация пройдёт с 11 по 14 июля. Победитель получит слот на The International 2019, который пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа.