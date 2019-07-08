Определились участники плей-офф СНГ-квалификации The International
Vega Squadron, Winstrike Team, Team Empire и Natus Vincere вышли в плей-офф закрытых СНГ-квалификаций на The International.
Vega, вышедшая из второй открытой квалификации, выиграла группу, одержав семь побед в семи матчах. Три остальные вышедшие команды закончили этап с четырьмя победами.
Главные фавориты отборочных Gambit Esports остались в шаге от попадания в переигровки, уступив в последнем матче Vega, для которой этот поединок ничего не значил.
Матчи плей-офф состоятся с 9 по 10 июля. Победитель получит путёвку на The International.
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