Winstrike Team вышла в гранд-финал СНГ-квалификаций на The International
Winstrike Team со счётом 2:1 обыграла Vega Squadron в финале верхней сетки закрытых отборочных на The International и вышла в решающий матч квалификации.
До этого в полуфинале Winstrike обыграла Team Empire — 2:0. Для Vega поражение от Winstrike стало первым за квалификацию: они прошли групповой этап, не проиграв ни одной карты и обыграли NAVI в плей-офф со счётом 2:1.
Vega теперь сыграет в финале нижней сетки, где встретится с победителем матча NAVI — Team Empire, который состоится сегодня. Финал нижней сетки и гранд-финал пройдут 10 июля. Победитель квалификации выйдет на The International.
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