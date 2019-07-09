Winstrike Team вышла в гранд-финал СНГ-квалификаций на The International

Winstrike Team со счётом 2:1 обыграла Vega Squadron в финале верхней сетки закрытых отборочных на The International и вышла в решающий матч квалификации.



До этого в полуфинале Winstrike обыграла Team Empire — 2:0. Для Vega поражение от Winstrike стало первым за квалификацию: они прошли групповой этап, не проиграв ни одной карты и обыграли NAVI в плей-офф со счётом 2:1.



Vega теперь сыграет в финале нижней сетки, где встретится с победителем матча NAVI — Team Empire, который состоится сегодня. Финал нижней сетки и гранд-финал пройдут 10 июля. Победитель квалификации выйдет на The International.