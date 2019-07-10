Boombl4: мы не общались с игроками Winstrike после моего перехода

Игрок NAVI Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал об уходе из Winstrike. По его словам, он сейчас не общается с игроками своей прошлой команды.



«Когда я перешёл в NAVI, некоторые ребята написали, что понимают моё решение, что всё хорошо. И после этого мы не общались», — цитирует Boombl4 VPEsports.



Также Михайлов признался, что ему стыдно за уход из команды, которой он посвятил столько времени, и что это чувство стыда вряд ли когда-либо пропадёт.



В своём первом турнире за NAVI Boombl4 дошёл до полуфинала ESL One Cologne. Winstrike не смогла выйти на СНГ-майнор.