Boombl4: мы не общались с игроками Winstrike после моего перехода
Игрок NAVI Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал об уходе из Winstrike. По его словам, он сейчас не общается с игроками своей прошлой команды.
«Когда я перешёл в NAVI, некоторые ребята написали, что понимают моё решение, что всё хорошо. И после этого мы не общались», — цитирует Boombl4 VPEsports.
Также Михайлов признался, что ему стыдно за уход из команды, которой он посвятил столько времени, и что это чувство стыда вряд ли когда-либо пропадёт.
В своём первом турнире за NAVI Boombl4 дошёл до полуфинала ESL One Cologne. Winstrike не смогла выйти на СНГ-майнор.
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