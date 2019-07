Mineski вышла на The International 2019

Mineski обыграла южнокорейскую команду Team Junesbrus 3:2 в финале квалификации Юго-Восточной Азии и вышла на The International.



В ходе плей-офф Mineski не потерпела ни одного поражения, дважды обыграв Junesbrus, а также выиграв финал верхней сетки у филиппинцев из Team Adroit.



Для Mineski это будет второй The International подряд. Из состава 2018 года в команде остался только капитан Майкл ninjaboogie Росс. Также в составе азиатского коллектива присутствует европеец — болгарин Николай Nikobaby Николов.



The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае. В нём примут участие 12 лучших команд Dota Pro Circuit и шесть победителей региональных квалификаций.