NAVI вышла на The International 2019
В финале СНГ-квалификаций на The International Natus Vincere разгромила Winstrike Team — 3:0 — и заработала путёвку в Шанхай.
Первые две карты NAVI удалось выиграть меньше чем за 40 минут. На третьей она совершила камбэк после неудачного начала карты.
В последний раз NAVI играла на The International в 2016 году, когда заняла 13–16-е место. Из всех игроков команды опыт выступления на первенстве мира имеет только капитан Акбар SoNNeikO Бутаев.
The International 2019 будет проходить в Шанхае с 15 по 25 августа. В нём примут участие 18 команд. СНГ-регион, помимо Natus Vincere, будет представлять Virtus.Pro.
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