NAVI вышла на The International 2019

В финале СНГ-квалификаций на The International Natus Vincere разгромила Winstrike Team — 3:0 — и заработала путёвку в Шанхай.



Первые две карты NAVI удалось выиграть меньше чем за 40 минут. На третьей она совершила камбэк после неудачного начала карты.



В последний раз NAVI играла на The International в 2016 году, когда заняла 13–16-е место. Из всех игроков команды опыт выступления на первенстве мира имеет только капитан Акбар SoNNeikO Бутаев.



The International 2019 будет проходить в Шанхае с 15 по 25 августа. В нём примут участие 18 команд. СНГ-регион, помимо Natus Vincere, будет представлять Virtus.Pro.