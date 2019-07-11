Magic: The Gathering представила базовый набор карт на 2020 год

Компания Wizards of the Coast, выпускающая настольную карточную игру Magic: The Gathering, объявила о начале продаж новейшего выпуска к игре. «Базовый выпуск 2020» будет доступен игрокам с 12 июля.
«Базовый выпуск 2020» возвращается к основам Magic: The Gathering и привносит в игру ряд новых механик, которые оценят как опытные игроки, так и новички", — заявляется в пресс-релизе компании.
Игроки в онлайн-версии MTG могут протестировать новые колоды прямо сейчас: для них выпуск стал доступен уже 2 июля.
Magic: The Gathering является одной из популярнейших коллекционных карточных игр, впервые выпущенной в 1993 году. В 2018-м вышла официальная онлайн-версия игры для ПК под названием Magic: The Gathering Arena. Игра находится в состоянии открытого бета-тестирования.
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