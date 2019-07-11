Российская команда forZe не поедет на IEM Chicago 2019 из-за визовых проблем

Российская команда forZe пропустит турнир IEM Chicago 2019 из-за возникших визовых проблем. Причиной стало то, что организаторы ограничили сроки подтверждения наличия визы у игроков.
«Очень жаль, что так сложилась ситуация. До последнего мы надеялись, что ESL пойдёт нам навстречу и даст время на получение виз. Обидно лишиться слота из-за подобных организационных моментов», — приводит слова руководителя организации Сергея Игнатко официальный сайт forZe.
Пока неизвестно, кто заменит forZe на турнире. На IEM Chicago 2019 восемь команд, включая победителей Intel Grand Slam Team Liquid, разыграют $ 250 тыс. Турнир пройдёт с 18 по 21 июля. Для forZe следующим турниром теперь станет СНГ-майнор, на котором будет разыгран слот на StarLadder Berlin Major 2019.
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