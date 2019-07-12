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Начался сбор заявок на участие в конкурсе косплееров The International

Начался сбор заявок на участие в конкурсе косплееров The International
Киберспорт 0

PGL в своём «твиттере» объявила о начале сбора заявок на участие в традиционном конкурсе косплееров, который проводится в рамках The International. В этом году два этапа состоятся 22 и 24 августа.

Участнику конкурса должно быть не менее 18 лет, и у него должен быть приобретён билет на The International. Как минимум 80% элементов его костюма должно быть сделано вручную.

Призовой фонд конкурса составит $ 15 тыс. Наградят как обладателя лучшего костюма, так и победителей в таких категориях, как «Лучшая техника» и «Самый инновационный костюм».

В прошлом году победителем конкурса стал чех Роман TanakhT Пивец со своим косплеем на Sven.

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