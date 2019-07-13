В Dota Underlords появился Боевой пропуск
После нескольких переносов разработчики добавили в Dota Underlords бета-версию Боевого пропуска.
Любая победа будет приносить владельцу пропуска опыт, который потом позволит получать награды каждый уровень. Главной наградой пока является разблокируемая на пятом уровне новая арена — «Дорога к ветреным». Также владельцы пропуска получат доступ к различным косметическим обновлениям, таким как новые эффекты возрождения и флаги.
Так как пропуск, как и сама игра, находятся в состоянии бета-тестирования, все игроки получат его бесплатно.
Dota Underlords — новая игра от Valve, вышедшая в статус открытого бета-тестирования в июне 2019 года для ПК и мобильных платформ.
- 13 июля 2019
-
11:25
-
11:03
- 12 июля 2019
-
23:36
-
17:00
-
14:30
- 11 июля 2019
-
15:11
-
13:41
- 10 июля 2019
-
23:15
-
21:32
-
19:33
-
19:02
-
17:36
-
15:38
-
13:16
-
12:36
- 9 июля 2019
-
20:18
-
19:27
-
17:51
- 8 июля 2019
-
21:46
- 7 июля 2019
-
22:22
-
14:14
- 6 июля 2019
-
23:38
-
23:06
-
15:49
-
00:34
- 5 июля 2019
-
22:20
-
21:46
-
19:08
- 4 июля 2019
-
23:03
-
21:35
-
19:40
-
15:46
-
15:41
-
13:04
-
12:03
Партнерский контент