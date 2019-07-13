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В Dota Underlords появился Боевой пропуск

В Dota Underlords появился Боевой пропуск
Киберспорт 0

После нескольких переносов разработчики добавили в Dota Underlords бета-версию Боевого пропуска.

Любая победа будет приносить владельцу пропуска опыт, который потом позволит получать награды каждый уровень. Главной наградой пока является разблокируемая на пятом уровне новая арена — «Дорога к ветреным». Также владельцы пропуска получат доступ к различным косметическим обновлениям, таким как новые эффекты возрождения и флаги.

Так как пропуск, как и сама игра, находятся в состоянии бета-тестирования, все игроки получат его бесплатно.

Dota Underlords — новая игра от Valve, вышедшая в статус открытого бета-тестирования в июне 2019 года для ПК и мобильных платформ.

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