В Dota Underlords появился Боевой пропуск

После нескольких переносов разработчики добавили в Dota Underlords бета-версию Боевого пропуска.



Любая победа будет приносить владельцу пропуска опыт, который потом позволит получать награды каждый уровень. Главной наградой пока является разблокируемая на пятом уровне новая арена — «Дорога к ветреным». Также владельцы пропуска получат доступ к различным косметическим обновлениям, таким как новые эффекты возрождения и флаги.



Так как пропуск, как и сама игра, находятся в состоянии бета-тестирования, все игроки получат его бесплатно.



Dota Underlords — новая игра от Valve, вышедшая в статус открытого бета-тестирования в июне 2019 года для ПК и мобильных платформ.