Призовой фонд The International вырос на $ 1 млн за день

Призовой фонд The International 2019, превысивший сегодня утром отметку в $ 27 млн, уже достиг $ 28 млн и продолжает расти высокими темпами.



Причиной столь резкого роста, вероятнее всего, стал выход второй Collector's Cache. В данную сокровищницу вошли 16 сетов на героев, которые выбирали игроки с помощью голосования.



Если призовой фонд The International достигнет $ 30 млн, игроки получат дополнительные уровни к своему Battle Pass. Это позволит The International 2019 стать турниром с наибольшим призовым фондом в истории киберспорта, обогнав Fortnite World Cup, который пройдёт этим летом.