Royal Never Give Up вышла на The International 2019

Команда Royal Never Give Up обыграла CDEC Gaming в финале китайских отборочных со счётом 3:2 и получила путёвку на The International.



Royal Never Give Up прошла по нижней сетке плей-офф, последовательно обыграв Invictus Gaming, EHOME и CDEC. Примечательно, что все соперники RNG уже имели в активе выход в финал The International.



Для трёх игроков команды этот чемпионат мира станет первым в карьере. Чжан LaNm Чжичэн до этого занимал второе место на The International 2011 с EHOME, а малайзиец Тью AhFu Сун Чуан был третьим вместе с LGD.Forever Young в 2017 году.



The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира уже преодолел отметку в $ 28 млн.