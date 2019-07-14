Red Bull провёл турнир на 99-м этаже небоскрёба

В Чикаго прошёл турнир Red Bull Rise Till Dawn по дисциплине Halo 3. Игроки соревновались на 99-м этаже Уиллис-тауэр, второго по высоте здания США, а матчи шли ночью — до наступления рассвета.

Призовой фонд турнира составил лишь $ 10 тыс., но привлёк внимание лучших игроков и ветеранов сцены. В прошлом году Red Bull провёл турнир в подобном формате по Fortnite.



Halo 3 была выпущена в 2007 году для консолей Xbox 360 и стала одним из легендарных шутеров своей эпохи. Несмотря на почтительный возраст, по дисциплине всё ещё проводятся соревнования: на Dreamhack Dallas в мае 2019 года было разыграно $ 50 тыс.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Halo.