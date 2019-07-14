Red Bull провёл турнир на 99-м этаже небоскрёба
В Чикаго прошёл турнир Red Bull Rise Till Dawn по дисциплине Halo 3. Игроки соревновались на 99-м этаже Уиллис-тауэр, второго по высоте здания США, а матчи шли ночью — до наступления рассвета.
Призовой фонд турнира составил лишь $ 10 тыс., но привлёк внимание лучших игроков и ветеранов сцены. В прошлом году Red Bull провёл турнир в подобном формате по Fortnite.
Halo 3 была выпущена в 2007 году для консолей Xbox 360 и стала одним из легендарных шутеров своей эпохи. Несмотря на почтительный возраст, по дисциплине всё ещё проводятся соревнования: на Dreamhack Dallas в мае 2019 года было разыграно $ 50 тыс.
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