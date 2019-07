MATUMBAMAN с Chaos Esports вышел на The International

Коллектив Chaos Esports со счётом 3:0 разгромил шведскую команду The Final Tribe в финале европейской квалификации на The International и получил путёвку на главный турнир года.



Chaos неудачно начала квалификацию, заняв третье место в групповом этапе и проиграв первый матч плей-офф, но затем выиграла семь карт подряд, разгромив Aachen City Esports, Hippomaniacs и The Final Tribe.



В состав Chaos на квалификацию вошёл чемпион The International 2017 в составе Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, финалист The International 2016 Расмус MISERY Филипсен и бывший игрок Team Secret Морис KheZu Гутман.



Chaos присоединилась к Team Liquid, Team Secret, OG, Ninjas In Pyjamas и Alliance, став шестой европейской командой на турнире. The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае.