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Состав Gambit Esports по FIFA пополнил игрок из Казахстана

Состав Gambit Esports по FIFA пополнил игрок из Казахстана
Киберспорт / FIFA 0

В состав Gambit Esports с российскими киберспортсменами Андреем Timon Гурьевым и Артёмом Xal_X8 Халиловым вошёл казахстанский игрок Олжас Zhasik Есентаев. Он является двукратным финалистом чемпионатов Казахстана и уже успел одержать победу в онлайн-лиге Setanta Pro League.

«Gambit Esports работает с Олжасом уже более месяца. Мы вели совместную подготовку к чемпионату Казахстана. В прошедшие выходные Олжас занял второе место и остановился в шаге от заветного титула, при этом продемонстрировал высокий уровень профессионализма и целеустремлённости. У киберспортивного клуба Gambit большая фан-база в Казахстане, и мы рады, что к нам присоединился ещё один киберспортсмен из этой страны. Алга, Гамбит!» — приводит слова тренера Gambit Ивана Занина официальный сайт организации.

Текущий ростер Gambit Esports по FIFA:
Андрей «Timon» Гурьев
Артем «Xal_X8» Халилов
Олжас «Zhasik» Есентаев

Ранее состав Gambit по виртуальному футболу состоял исключительно из российских игроков.

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