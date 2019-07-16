Состав Gambit Esports по FIFA пополнил игрок из Казахстана

В состав Gambit Esports с российскими киберспортсменами Андреем Timon Гурьевым и Артёмом Xal_X8 Халиловым вошёл казахстанский игрок Олжас Zhasik Есентаев. Он является двукратным финалистом чемпионатов Казахстана и уже успел одержать победу в онлайн-лиге Setanta Pro League.



«Gambit Esports работает с Олжасом уже более месяца. Мы вели совместную подготовку к чемпионату Казахстана. В прошедшие выходные Олжас занял второе место и остановился в шаге от заветного титула, при этом продемонстрировал высокий уровень профессионализма и целеустремлённости. У киберспортивного клуба Gambit большая фан-база в Казахстане, и мы рады, что к нам присоединился ещё один киберспортсмен из этой страны. Алга, Гамбит!» — приводит слова тренера Gambit Ивана Занина официальный сайт организации.



Текущий ростер Gambit Esports по FIFA:

Андрей «Timon» Гурьев

Артем «Xal_X8» Халилов

Олжас «Zhasik» Есентаев



Ранее состав Gambit по виртуальному футболу состоял исключительно из российских игроков.